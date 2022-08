Pompierii militari, solicitați să intervină la inundații în vestul țării Avertizarea hidrologica emisa de INHGA pentru vestul țarii nu a fost in zadar. Ploile abundente au provocat inundații pe strazi și in mai multe gospodarii din localitatea aradeana Nadlac. „In urma fenomenelor meteo periculoase și a incidenței codului portocaliu de instabilitate atmosferica, vreme rea și ploi abundente din aceasta dupa-amiaza, pompierii militari aradeni au fost […] Articolul Pompierii militari, solicitați sa intervina la inundații in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

