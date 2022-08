Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea hidrologica emisa de INHGA pentru vestul țarii nu a fost in zadar. Ploile abundente au provocat inundații pe strazi și in mai multe gospodarii din localitatea aradeana Nadlac. „In urma fenomenelor meteo periculoase și a incidenței codului portocaliu de instabilitate atmosferica, vreme rea…

- Ca la romani: Un tren a lovit o vaca din plin și a deraiat. Pompierii au fost solicitați sa intervina Ca la romani: Un tren a lovit o vaca din plin și a deraiat. Pompierii au fost solicitați sa intervina Un tren Regio a deraiat, sambata, in judetul Mures, dupa ce a lovit o vaca, fara a exista persoane…

- Un depozit de hartie și carton de 400 mp din Craiova, zona Bariera Valcii a fost cuprins astazi de flacari. Din fericire n-au fost victime, pana la urma pompierii au reușit sa lichideze incendiul. Articolul Pompierii ISU Oltenia au fost solicitați sa intervina vineri dupa-amiaza, in jurul orei 15.00,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constnata au fost solicitati sa intervina astazi la Eforie Nord. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit in cimitirul din localitate.Din primele informatii vegetatia uscata a fost cuprinsa de flacari. ...

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor București a emis o avertizare de cod galbe de inundații in bazinele superioare si pe afluentii din bazinele mijlocii si inferioare ale raurilor Suceava, Moldova și Bistrița de pe teritoriul județului Suceava. Avertizarea este valabila astazi,…

- Ploile abundente din nordul Turciei au provocat inundatii in mai multe locuri, anunța postul public de televiziune TRT, care a facut publice luni mai multe imagini cu strazi inundate, rauri iesite din matca si apartamente sub apa.

- Ploile musonice au provocat pierderi de vieti omenesti in India si Bangladesh. Potrivit oficialilor din aceste tari, cel putin 60 de oameni au murit in inundatiile provocate de precipitatii sau in alunecarile de teren. Si regiuni din China au fost lovite de fenomene meteo extreme.

- Cod portocaliu de furtuna și avertizare RO ALERT in județul Timiș. Avertizarea meteo a fost emisa pentru precipitații de 35 de litri pe metrul patrat, grindina și rafale de vant de pana la 70 de kilometri pe ora. In 3 ore, pompierii au primit 40 de apeluri de la oamenii care aveau nevoie de ajutor.