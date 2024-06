Pompierii militari salvează un câine căzut într-o râpă la Itești In cursul zilei de ieri, 28 iunie a.c., pompierii militari au fost solicitați sa intervina de urgența in comuna Itești, județul Bacau, pentru a salva un caine cazut intr-o rapa de aproximativ 10 metri adancime. Incidentul a atras atenția locuitorilor din zona, care au observat patrupedul in dificultate și au alertat autoritațile. La scurt timp […] Articolul Pompierii militari salveaza un caine cazut intr-o rapa la Itești apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

