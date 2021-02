Pompierii militari au fost solicitati, duminica, 28 februarie a. c., in jurul orei 11:30, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la lumanararul situat in curtea Bisericii “Sf. Ioan Botezatorul” din Vulturu de Sus. La fata locului a actionat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Vulturu, cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma. Incendiul a fost localizat in cel mai scurt timp, si lichidat in limitele gasite in mai putin de 30 de minute. In urma evenimentului au ars: lumanararul in proportie de 80%, si acoperisul construit din lemn cu invelitoare din tabla, in suprafata de…