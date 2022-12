Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o anexa gospodareasca, aparținand unui imobil situat pe strada Pieții, din Municipiul Sebeș. „Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Municipiul Sebeș,…

- Un incendiu a izbucnit in cursul serii de marți, 20 decembrie 2022, la acoperișul unei case situate pe strada Inochentie Micu Clain, din Municipiul Blaj. „Garda de intervenție Blaj si Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Blaj, strada…

- Pompierii miltari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la furtunul unei butelii, in curtea unei case situate pe strada Popa Laurean. „Detașamentul de pompieri Alba intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia, Str. Popa…

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 7 decembrie 2022, in localitatea Meteș, la acoperișul unei case. Au intervenit pompierii militari din Alba Iulia și SVSU Zlatna. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Zlatna si SVSU Meteș intervin pentru localizarea și stingerea…

- Pompierii din Alba Iulia au parte de o misiune inedita in aceasta noapte. Aceștia au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui caine, rasa husky, care a cazut intr-o fantana aparținand unui imobil situat pe strada Ilie Cleopa. „Detasamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina…

- Pompierii militari din Sebeș și SVSU Șpring au fost chemați sa intervina, in cursul serii de marți, 8 noiembrie 2022, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei anexe gospodarești din localitatea Șpring. „Secția de Pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Șpring intervine in localitatea Spring…