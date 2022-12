Astazi, 02 decembrie 2022 Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in comun cu angajații Serviciului de Protecție și Paza de Stat desfașoara in timp real in cladirea Președinției Republicii Moldova un exercițiu tactic comun. Scopul aplicațiilor ține de diminuarea riscurilor situațiilor de urgența și excepționale la obiectivele de importanța strategica, dar și ridicarea nivelului de preg