Pompierii, la datorie în minivacanța de Rusalii Cu ocazia minivacanței prilejuita de Sarbatoarea Rusaliilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Bistrița” al județului Bistrița – Nasaud va monitoriza permanent evoluția situației operative din teren, iar la nevoie vor fi dispuse masuri suplimentare pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitaților. Zilnic, peste 90 de pompieri care incadreaza mijloace tehnice vor fi pregatiți sa intervina pentru acordarea asistenței medicale de urgența, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din medii ostile vieții. Prevenirea reprezinta o componenta extrem de importanta pentru… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

