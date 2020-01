Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Caraș-Severin intervin, duminica seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o jumatate de hectar de vegetație uscata din Parcul Național Domogled-Valea Cernei, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Caraș-Severin, 23 pompieri militari din cadrul detașamentelor Reșița și Caransebeș,…

- O batrana, in varsta de 87 de ani, a murit intr-un incendiu car ea izbucnit miercuri dimineata in locuinta in care se afla. Joi dimineata, in jurul orai 00.05, militarii de la ISU Ialomita au fost alertati despre izbucnirea unui incendiu la o casa din localitatea Moldoveni.

- Ziarul Unirea FOTO. Incendiu PUTERNIC la doua autoturisme in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Intervin pompierii cu 2 autospeciale și o ambulanța Un incendiu puternic a izbucnit la doua autoturisme duminica noaptea, in jurul orei 2.00, in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Pompierii militari și civili din Falticeni, Malini și Cornu Luncii au intervenit cu șapte autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs intr-o gospodarie din Malini. Focul s-a declanșat la doua ore dupa miezul nopții trecute, din cauza scinteilor provenite din coșul de fum deteriorat. Flacarile…

- Pompierii militari ai Punctului de Lucru Dolhasca, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar Voluntar pentru Situații de Urgența Dolhasca, au intervenit cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o capița de fan, in orașul Dolhasca. La sosirea echipajelor,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta duminica, in jurul orei 16.00, la centrul comercial Sun Plaza din Sectorul 4, informeaza ISU-BIF. Patru persoane au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar-Arseni”. Cei patru au suferit expunere la fum in urma incediului izbucnit in parcarea subterana…

- Pompierii militari din Brașov intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o litiera de padure in Ohaba, suprafața afectata fiind de aproximativ 12 hectare. Acesta este al doilea incendiu de padure produs in județ in ultimele 24 de ore, transmite Mediafax.Reprezentanții ISU…

- Intervenția pentru stingerea incendiului din zona administrativ-teritoriala Cornereva continua și pe parcursul zilei de azi. Peste 120 de persoane vor acționa in zona, din care 66 de pompieri militari din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgența Caraș-Severin, Gorj și Mehedinți…