Stiri pe aceeasi tema

- Intre 18 si 20 de hectare de litiera formata din pin, gorun si fag sunt afectate de incendiul care a izbucnit, duminica, in padurea Ocolului Silvic Privat Oituz, iar pompierii intervin pentru a patra zi consecutiva pentru stingerea flacarilor, a informat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei…

- Pompierii din Bacau și Covasna interveni, astazi, pentru a treia zi consecutiv la stingerea incendiului. Terenul este accidentat, iar pompierilor le este greu sa ajunga in zona pentru a interveni. Zeci de pompieri intervin la stingerea incendiului din Oituz Incendiul a izbucnit in cursul zilei de duminica,…

- Interventia pompierilor, la incendiul de padure din zona comunei Oituz, județul Bacau, se desfasoara fara intrerupere de aproape 30 de ore, iar in prezent sunt implicați 50 de pompieri. In sprijinul acestora, a fost trimisa și o aeronava Spartan, din dotarea Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru…

- Pompierii bacauani intervin de peste 14 ore pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe fondul forestier al comunei Oituz. La actiunea care a inceput duminica in jurul orei 18,00 participa zeci de pompieri din cadrul ISU Bacau, angajati ai Ocolului Silvic Oituz si voluntari. Purt. de cuv. ISU…

- Pompierii bacauani intervin de peste 14 ore pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe fondul forestier al comunei Oituz, potrivit Agerpres. Citește și: Se ZGUDUIE ministerul de INTERNE - Pretinse fapte penale de ABUZ in SERVICIU și DELAPIDARE.. La…

- Pompierii bacauani intervin de peste 14 ore pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe fondul forestier al comunei Oituz. La actiunea care a inceput duminica in jurul orei 18,00 participa zeci de pompieri din cadrul ISU Bacau, angajati ai Ocolului Silvic Oituz si voluntari. ‘Incendiul se manifesta…

- INCENDIU la Ohaba: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit INCENDIU la Ohaba: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit Un incendiu a izbucnit in cursul serii de astazi, 25 octombrie, in jurul orei 20:50, in localitatea Ohaba.…

- In cea de-a patra zi, pompierii romani intervin alaturi de pompierii din Republica Moldova, ajunși ieri, 10 august, in Grecia, pentru stingerea incendiilor din zona Spathari a insulei Evia cu opt mașini de stingere, doua cisterne și o drona, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit…