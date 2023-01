Pompierii intervin in Cernavoda pentru salvarea unui catel. Ce s-a intamplat cu animalul

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Interventie incheiata. A ars panoul electric a fost stins cu doua stingatoare si a ajuns echipa de la ENEL.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Harsova din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba…

- UPDATE Incendiul a fost lichidat. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs pe strada Nicolae Grindeanu. La locul accidentului au fost trimise echipaje…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre fum pe casa scarii la un bloc situat pe bulevardul 1 Mai. La locul solicitarii au fost trimise echipaje de prim ajutor.Interventia…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada Democratiei. La locul solicitarii au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor.Interventia…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari. Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada Plopilor.Interventia se afla in desfasurare. Intervine Statia Midia cu 2 ASAS Autospeciala cu Apa si…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe strada Cismelei din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre o persoana blocata pe balcon, la etajul I al unui bloc. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Murfatlar. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs pe strada Mihai Eminescu. La locul evenimentului intervine Detasamentul Palas cu 2 ASAS Autospeciala cu Apa…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intersectia strazii General Manu cu Sarmisegetuza din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la un stalp de electricitate. La locul incendiului au fost trimise echipaje de prim…