Pompierii, în alertă. Un microbuz a luat foc în plină stradă! Ce s-a întâmplat cu pasagerii – FOTO Pompierii au intervenit urgent, in dimineața zilei de sambata, 9 aprilie, dupa ce au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu intr-un microbuz aflat pe o strada din orașul Vaslui. Incidentul a avut loc pe strada Castanilor, la intersecția cu Delea sat, din cate au anunțat reprezentanții ISU Vaslui. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de […] The post Pompierii, in alerta. Un microbuz a luat foc in plina strada! Ce s-a intamplat cu pasagerii - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

