- O noua avarie s-a produs, miercuri, la o conducta de gaze din localitatea Bascov, 15 persoane fiind evacuate din zona, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, potrivit Agerpres."Pompierii de la Detasamentul Pitesti au fost solicitati sa intervina in comuna Bascov, strada…

- Aproape 80 de persoane au fost evacuate, duminica dupa amiaza, din sediul unui operator economic, dar si din doua blocuri amplasate in vecinatatea acestuia, in urma unui incendiu izbucnit la acoperisul unui restaurant.Clientii si angajatii unui restaurant („La butoaie”) din municipiul Pitesti, dar…

- Un autoturism este in flacari. Pompierii au fost solicitați la stingerea acestuia pe strada Margeanului, in spatele complexului comercial Value Cener conform ISU Maramureș. Vom reveni cu detalii

- Un apartament situat intr-un bloc de pe strada Victor Babeș a fost distrus de flacari in urma cu puțin timp. 12 persoane au fost evacuate de pompieri, nefiind inregistrate victime. S-a intervenit cu o autospeciala de stingere, una de descarcerare și un echipaj SMURD. Pompierii urmeaza a stabili cauza…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit sambata seara la un incendiu, iar zeci de persoane au fost evacuate dintr-un bloc de locuințe. Focul s-a manifestat la un autoturism parcat in subsolul unui bloc de pe strada Aurel Vlaicu. Incendiul a fost lichidat, insa au existat degajari mari…