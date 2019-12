Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a trimis joi dimineata o autospeciala CBRN la Lugoj dupa ce un barbat de pe strada 1 Mai a anuntat la 112 faptul ca are in curte mai multe pastile, posibil toxice, care nu ii apartin. Detasamentul de Pompieri Lugoj a trimis la adresa indicata un ofiter…

- Un barbat din Timișoara a murit carbonizat intr-un incendiu care a mistuit adapostul improvizat in care locuia. Flacarile au izbucnit in noaptea de duminica spre luni, iar pompierii au stabilit ca a pornit de la o soba. Pompierii au fost chemați printr-un apel de urgența efectuat luni dimineața, la…

- Un incendiu care a izbucnit noaptea trecuta in localitatea Tomnatic a creat panica printre oameni. S-a dat alerta, in toiul nopții, iar pompierii au intervenit de urgența pentru a limita pagubele produse de flacari. Incidentul a fost semnalat la bucataria de vara a unei case aflata pe strada Principala,…

- Se va intrerupe furnizarea apei marți, 29 octombrie, pe mai multe strazi din Timișoara, dar și in doua localitați din Timiș. Aquatim este nevoita sa intervina pentru remedierea unor avarii la rețeaua de distribuție a apei. Astfel, astazi nu va curge apa pe strazile Lamaiței, Eugen Cuteanu, Virgil Simionescu,…

- S-a dat alarma in aceasta dupa amiaza la Timișoara, dupa ce un incendiu a cuprins sauna salii de sport Smartfit de pe bulevardul Cetații. Pompierii au ajuns de urgența la fața locului cu doua autospeciale de stingere. 32 de oameni au fost evacuați. Din fericire, pana in acest moment nicio persoana nu…

- Alerta maxima pentru pompierii militari din Timișoara dupa ce un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la una dintre cladirile din complexul Isho care se construiește pe bulevardul Take Ionescu. Imediat au plecat la fața locului șapte autospeciale de stingere, doua autoscari mecanice de lucru…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta dimineata, la imobil situat in Timisoara, pe strada... The post Incendiu violent la Timisoara. Casa cuprinsa de foc. Pompierii intervin cu patru autospeciale. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii maramureseni au fost solicitati cu putin timp in urma sa intervina la un incendiu izbucnit in Baia Mare. Potrivit primelor informatii, pe strada Victoriei nr 146, bloc 3, a izbucnit un incendiu la un apartament. Deocamdata nu stim cat de mari sunt pagubele sau daca sunt victime. Vom reveni…