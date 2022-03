Pompierii, în alertă. Incendiu puternic la mansarda unui bloc – zeci de oameni evacuați – VIDEO Inceput de zi cu emoții pentru locatarii unui bloc din Timișoara, dupa ce la mansarda imobilului au fost observate flacari. Au fost alertați urgent pompierii. Aceștia au intervenit cu mai multe autospeciale, duminica dimineața, pentru a stinge un incendiu ce a izbucnit la mansarda unui bloc cu patru etaje. La fața locului au ajuns și […] The post Pompierii, in alerta. Incendiu puternic la mansarda unui bloc - zeci de oameni evacuați - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

