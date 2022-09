Pompierii în alertă. Incendiu într-o fabrică din vestul țării Incendiu vineri seara intr-o fabrica aflata in zona industriala de la marginea Aradului. Intervin trei autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerea și o autospeciala de lucru și salvare la inalțime. La fața locului s-a deplasat și o autospeciala SMURD de la Vladimirescu. Incendiul se mainfesta pe aproximativ 25-30 de metri patrați. Nu au fost […] Articolul Pompierii in alerta. Incendiu intr-o fabrica din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

