Pompierii în alertă. Gospodărie cuprinsă de flăcări, sâmbătă seara Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara, puțin dupa ora 18:00, in localitatea aradeana Chier. „Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, incadrate cu 13 subofițeri. In sprijin intervine SVSU Tarnova. Incendiul se manifesta generalizat la anexa gospodareasca, cu […] Articolul Pompierii in alerta. Gospodarie cuprinsa de flacari, sambata seara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

