- Arde o hala de producție peleți din Gai. „Incendiu la o hala producție peleți, in municipiul Arad, str. Pacurarilor, nr.36. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu: doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, o autospeciala pentru salvare la inalțimi și un echipaj SMURD. Intervenția este…

- Pompierii militari sunt in alerta dupa ce in jurul orei 22,30, un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la o hala unde se produc peleți. Imediat spre strada Pacurarilor din municipiul Arad au plecat doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, o autospeciala pentru salvare la inalțimi și un…

- Intervenție de urgența a pompierilor in aceasta dimineața, in jurul orei 06:15, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Șiad, județul Arad. „Pentru misiune au fost dislocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Ineu cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Un imcrobuz s-a rasturnat vineri in afara parții carosabile, in localitatea Nadlac din județul Arad, iar mai multe forțe de intervenție au ajuns deja la fața locului, anunța IGSU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- UPDATE Interventie incheiata. A ars panoul electric a fost stins cu doua stingatoare si a ajuns echipa de la ENEL.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Harsova din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara, puțin dupa ora 18:00, in localitatea aradeana Chier. „Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, incadrate cu 13 subofițeri. In sprijin intervine SVSU Tarnova.…

- Un autotren a luat foc in cursul nopții pe Autostrada A1, in apropiere de Arad. Banda de urgența a fost inchisa. Incidentul a avut loc la kilometrul 542 al autostrazii, in apropiere de Arad, sensul de mers spre Nadlac, informeaza DRDP Timișoara. TIR-ul a luat foc in cursul nopții iar banda de urgența…

- Un autoturism hibrid a fost cuprins de flacari, marți seara, in localitatea Vladimirescu din județul Arad. Intervenția pompierilor – pentru stingerea incendiului – a durat aproximativ trei ore.