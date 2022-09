Pompierii ieșeni la moment aniversar! Pompierii la moment aniversar! Marți, 13 septembrie 2022, intre orele 10.00 – 16.00, cu ocazia aniversarii a 174 de ani de la batalia din Dealul Spirii, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Sturdza” al judetului Iasi organizeaza, Ziua Porțiilor Deschise in toate subunitațiile de intervenție. Ii invitam pe toți cei interesați sau pasionați, copii și adulți deopotriva, sa ia parte la acest eveniment. Vor putea lua contact cu tehnica și accesoriile de intervenție, se vor familiariza cu specificul profesiei de salvator și vor afla informații utile cu privire la modul in care trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

