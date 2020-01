Stiri pe aceeasi tema

- Unelev care muncea in timpul liber pentru a-și ajuta familia este unadin victimele incendiului care a avut loc acum cateva zile la unservice auto improvizat din Huși. Baiatul a suferit arsuri grave pefața și maini se afla internat in spitalul din localitate.Robert Rezmerița are 17 ani și este din localitatea…

- GRAV… Secția de pompieri Huși intervine cu patru autospeciale (trei autospeciale de stingere cu apa și o ambulanța tip B2) și echipaje specializate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un atelier auto, pe strada Pavel Țacu”, au comunicat reprezentații ISU Vaslui. “Ambulanța tip B2 (EPA) a transportat…

- Drama teribila intr-o familie din Banat. Doua persoane – mama și fiu – au murit in aceasta dimineața. Cei doi au fost gasiți inconștienți, intoxicați cu monoxid de carbon, in locuința lor din Reșița. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, in urma unui apel la 112, in jurul orei 7.50.…

- Patru autospeciale ale pompierilor și o platforma pentru intervenții la înalțimi s-au deplasat în localitatea clujeana Marișel, unde o manastire a fost cuprinsa de flacari. „Au fost afectate de ardere o magazie de lemne, o anexa în care funcționa centrala termica, un…

- Pompierii din Bucuresti intervin, joi seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un depozit de pe Soseaua Fundeni si care s-a extins la un al doilea depozit. Incendiul se manifesta cu mari degajari de fum, iar interventia este dificila din lipsa de hidranti.

- Misiune a pompierilor bradeni pentru salvarea unei vacute cazuta intr-o fantana adanca de aproape 3 metri. Pentru locuitorii satelor razletite prin munti, animalele domestice din batatura sunt nepretuite, iar pierderea lor reprezinta o tragedie. Aceasta a fost situatia si pentru un satean din Grohot,…

- Un batran din Vințu de Jos a ramas in prag de sarbatori fara un acoperiș deasupra capului. Marți seara, chiar in ajun de Moș Nicolae, casa batranului a fost cuprinsa de flacari. Deși pompierii militari din Sebeș și pompierii voluntari din Vințu au intervenit rapid, casa a fost distrusa in totalitate.…

- Autoritatile continua cautarile in cazul baiatului de 8 ani disparut de patru zile din Pecineaga, judetul Constanța. Pompierii s-au intors marti la Pecineaga si il cauta pe Iulian Alexandru Bitica in zona de colectare a dejectiilor ce apartine unui complex zootehnic de crestere a porcilor. Acestia intentioneaza…