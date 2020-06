Stiri pe aceeasi tema

- Situație grava la Vața de Jos, Hunedoara Foto: Prefectura județului Hunedoara În localitatile din comuna Vata de Jos, inundate noaptea trecuta, a început în urma cu câteva ore distributia apei potabile pentru familiile izolate si pentru cele ale caror gospodarii au fost afectate…

- Doua persoane de la o cabana din judetul Brasov au fost blocate in interior si nu au putut iesi din cauza apei foarte mari. Oamenii au fost salvati de catre pompieri. Pompierii intervin si pe DN 13, Padurea Bogatii, unde soseaua este inundata de apa scursa de pe versanti si blocata de copaci cazuti,…

- Sefii de stat si de guverne ai statelor membre UE ”intentioneaza sa se intalneasca intr-un summit fata in fata la jumatatea lui iulie, la Bruxelles”, pentru a negocia palnul relansarii economice europene, a anuntat vineri presedintele Consiliului European Charles Michel, relateaza AFP.Este…

- Inundații masive in Hunedoara Arhiva Foto: Maria Mandita. Aproape 200 de gospodarii, mai multe localitati, terenuri agricole si drumuri au fost inundate în vestul si sudul judetului Hunedoara în urma ploilor abundente, cea mai grava situatie fiind semnalata în zona comunei…

- In aceasta seara, in zona comunei Vata de Jos, debitele apelor au crescut peste cota de inundatie. Prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, se afla in zona inundata si asigura coordonarea actiunilor de spijin pentru persoanele ale caror gospodarii sunt afectate de ape si aluviuni. Pentru…

- In ultimele ore, judetul Hunedoara s-a aflat sub incidenta mai multor avertizari meteorologice și hidrologice pentru mai multe zone. Prefectul județului, Vasilica Poteca, a fost prezent in prima parte a zilei in Calan (unde sunt cele mai mari probleme), Banița, Batiz și in alte localitați…

- Mai multi baloti din paie au luat focIn aceasta dimineata, aproape de ora 05.00, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu localizat intre localitatile Targusor si Mihail Kogalniceanu. Se pare…

- Doi muncitori aflati intr-o autobasculanta au fost prinsi sub tone de moloz, dupa ce un turn de extractie al Exploatarii miniere Uricani s-a prabusit. Un al treilea muncitor, aflat in acelasi loc, a reusit sa se salveze.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara,…