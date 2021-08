Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat marti ca situatia ramane ingrijoratoare cu privire la incendiile de vegetatie de pe dealurile din spatele orasului de coasta Saint-Tropez, dar a precizat ca prin actiunea pompierilor a fost evitat cel mai grav scenariu, transmite Reuters. "Tulburarile…

- Pompierii francezi depuneau eforturi marti pentru a tine sub control un incendiu de vegetatie de proportii in regiunea Var, din sudul Frantei, iar ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a spus ca se va deplasa in zona pentru a monitoriza situatia, informeaza Reuters. Autoritatile au sfatuit…

- Autoritatile spaniole au evacuat aproape 1.000 de cetateni din casele lor pentru a-i feri din calea unui incendiu de vegetatie ce a cuprins peste 12.000 de hectare, incepand de sambata, focul fiind alimentat de vant si de temperaturile caniculare, transmite luni Reuters. Incendiul din Navalacruz,…

- Incendiul puternic de vegetație izbucnit duminica in jurul Ierusalimului continua sa se extinda, astfel ca pompierii au evacuat mai multe comunitați din zona, in timp ce lupta pentru a stinge flacarile ce par scapate de sub control, relateaza Reuters.

- Rodrigo Duterte a facut o noua afirmație șocanta in razboiul lui cu anti-vacciniștii. Președintele din Filipine a declarat in fața presei ca pur și simplu nu-i pasa daca aceștia se imbolnavesc și mor, noteaza Business Insider . „Pentru cei care nu vor sa se vaccineze, ei bine, nu pot sa spun decat atat:…

- Incendii de padure in regiunea Iakutia din Rusia. Doar in ultimele 24 de ore, au ars in jur de o suta de mii de hectare de vegetatie. Pompierii lupta cu peste 100 de focare pe o suprafata totala de 770 de mii de hectare.

- Incendiile de vegetatie inainteaza pe teritoriul mlastinos al regiunii Pantanal din Bolivia, in apropiere de granita cu Paraguay, punand in pericol mii de hectare intr-o zona recunoscuta pentru diversitatea vietii salbatice, afectata de incendii devastatoare in urma cu doar doi ani, informeaza Reuters.…