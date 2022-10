Stiri pe aceeasi tema

- Echipa care a reprezentat Romania la competitia “World Rescue Challange” s-a clasat pe primul loc la proba de prim-ajutor, a anuntat Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Citește și: Un avion s-a prabusit in județul Suceava. Doua persoane au murit „Locul 1 mondial pe acordarea primului ajutor…

- Un autobuz de transport public la bordul caruia se aflau 17 persoane a fost distrus miercuri, in totalitate, in urma unui incendiu, incidentul avand loc in cartierul Slatinita al municipiului Bistrita, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, citate…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru inlaturarea efectelor produse de fenomenelor meteo periculoase inregistrate in mai multe localitati, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii la curent cu cele mai noi…

- Pompierii suceveni desfasoara, miercuri seara, o misiune de cautare a unui tanar, in varsta de aproximativ 18 ani, despre care se presupune ca s-ar fi inecat in iazul Lipoveni, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, cpt Alin Galeata.…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru localizarea si stingerea a 174 de incendii de vegetatie, care au afectat o suprafata totala de 756 de hectare, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat miercuri ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta poate ajuta populatia afectata de seceta, prin livrarea de apa menajera cu cisternele, insa nu si apa potabila. „Pentru problema cu apa si cu rationalizarea apei sau…

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, marti, intr-un incendiu izbucnit la Malini, in bucataria de vara a unei gospodarii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Conform sursei citate, copilul dormea bucataria de vara, in timp ce parintii se aflau afara. La fata locului…