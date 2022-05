Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune antidrog a structurii centrale a DIICOT in vestul țarii, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la 16 locații din județele Arad, Bihor și Valcea. Polițiștii de la ”Crima Organizata” vizeaza destructurarea unei importante grupari infracționale organizate, specializata in distribuirea…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara va realiza, luna aceasta, recensamantul de circulație rutiera. Sunt vizate autostrazile de pe raza judetelor Alba, Arad, Hunedoara si Timis, precum si o parte din drumurile nationale aflate in: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis. Numaratoarea autoturismelor…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…

- Romania va avea in scurt timp unitați speciale NATO care vor fi o prezența permanenta pe teritoriul nostru. Despre aceste unitați militare, președintele Klaus Iohannis a spus marți ca sunt ”battle group”, adica ”grupuri de lupta”, in traducere. Șeful statului a facut aceste precizari la Palatul Cotroceni,…

Au fost raportate explozii in orașe din parți opuse ale Ucrainei, in ultima jumatate de ora, anunța BBC.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a urcat baut si drogat la volan si a circulat cu o viteza de 222 de kilometri pe ora pe Drumul National 68 Hateg – Caransebes, in afara localitatii Hateg, a transmis adevarul.ro. Șoferul din Hunedoara s-a ales cu o amenda usturatoare și cu permisul reținut. „Conducatorul…

- O refugiata din Ucraina a nascut un baiețel la o maternitate din vestul țarii. O refugiata din Ucraina, mama a doi copii si insarcinata in 9 luni, gazduita de o familie din Bihor, a nascut, marti noaptea, la Maternitatea din Oradea. Atat bebelusul, un baietel, cat si proaspata mamica sunt sanatosi si…