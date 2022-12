Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna reprezinta un prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi, iar amintirea acestor momente nu trebuie sa fie umbrita de tragedii sau alte evenimente care ne pot pune viața in pericol. Pentru gestionarea tuturor solicitarilor primite, in perioada urmatoare, pompierii argeșeni sunt…

- Asociația Farmaciilor Independente (AFI) Ethica trage un semnal de alarma legat de publicitatea excesiva vizand suplimentele pentru sistemul digestiv in perioada sarbatorilor de iarna, care ofera iluzia ca acestea rezolva toate tulburarile digestive, incurajand astfel abuzul alimentar. ”Ecranele…

- ”In perioada 1.I-31.X 2022, exporturile FOB au insumat 76,833 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 105,238 miliarde euro. In perioada 1.I-31.X 2022, exporturile au crescut cu 25,8%, iar importurile au crescut cu 31,1%, comparativ cu perioada 1.I-31.X 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…

- Controale specifice in aceasta perioada, desfașurate de polițiștii de la arme și muniții, Oamenii legii au inceput sa controleze comercianții de articole pirotehnice, iar in ultimele zile au confiscat peste 100 kilograme de petarde și artificii. Numai anul trecut, in aceeași perioada, polițiștii au…

- Kaufland, produse la jumatate de preț in perioada 30 noiembrie – 6 decembrie. Oferta, valabila pana de Moș Nicolae Kaufland a anunțat in perioada 30 noiembrie – 6 decembrie o promoție prin care ofera reduceri de 50% la anumite produse. In campanie intra atat magazinele Kaufland din Romania, cat și cele…

- Lidl Romania retrage de pe rafturi un produs care ar putea fi contaminat cu bacteria Listeria Monocytogenes. Compania a anuntat ca producatorul Jeka Fish recheama preventiv produsul „Sodergaarden Chiftelute de cod, in stil scandinav 340g“ (cod de bare 20295271), cu termenele de valabilitate 15.09.2022…

- In Romania au fost produse in noua luni peste 380.000 de mașini la Mioveni și la Craiova, in creștere cu 66.000 fața de perioada similara a anului trecut. Luna trecuta a adus cifre mult peste medie, producția cumulata a Dacia și Ford fiind cu 78% mai mare fața de septembrie 2021, arata datele ACAROM.…