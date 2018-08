Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi pompieri si doua echipaje medicale incearca, marti seara, sa salveze trei persoane care sunt inconstiente intr o fantana, in localitatea Jupani, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Timis citat de Agerpres.ro. La locul interventiei au fost trimise doua echipaje de la SMURD…

- Pompierii militari și voluntarii Serviciului pentru Situații de Urgența au continuat ieri evacuarea apei din curțile cetațenilor din Curtișoara afectați de ploile torențiale de marți și miercuri. Salvatorii ISU Olt n-au avut, de patru zile, pauza, in continuare evacuand, cu ...

- Un cațel cazut intr-o fantana ingusta a fost salvat de pompieri și o echipa de alpiniști, in Mehedinți. Cainele a cazut in fantana secata, adanca de 15 metri in localitatea Greci iar salvatorii au folosit o tehnica speciala, cu o masca de oxigen. Pompierii din Strehaia au ajuns primii la fața locului…

- Pompierii au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru salvarea unui copil de doi ani cazut intr o fantana din localitatea Cosoveni, judetul Dambovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, copilul in varsta de doi ani a fost recuperat in viata…

- Pompierii intervin pentru salvarea unui copil de doi ani cazut intr-o fantana in județul Dolj. Incidentul s-a petrecut duminica dimineața in localitatea Cosoveni. Potrivit Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, fantana in care a cazut copilul are peste 15 metri adancime, iar misiunea este…

- Pompierii din Targu-Jiu au avut parte, luni, de o misiune delicata. Un caine care se afla intr-un subsol a fost salvat de echipajul ISU, dupa ce o femeie a cerut ajutor. Animalul a fost scos in siguranța. ISU GORJ: Unii ar spune ca salvarea unui animal e un deranj prea mare……

- Pompierii gorjeni au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea a doua persoane dintr-o hazna de pe strada Termocentralei din Targu Jiu. Din primele informații se pare ca muncitorii s-au sufocat din cauza lipsei aerului. Salvatorii au reușit sa-i scoata din fosa septica pe cei doi barbați, iar in…

- Ieri pompierii sectorului Botanica al capitalei au fost solicitați în localitatea Bacioi pentru a interveni la o misiune neobișnuita. Salvatorii au fost alertați de localnici pentru a recupera o pisica cazuta într-o fântâna publica de pe str. Cuza Voda a suburbiei. …