Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit in 42 de cazuri pentru lichidarea focarelor de vegetație uscata in mai multe localitați. Potrivit datelor colectate din subdiviziunile teritoriale pompierii au fost solicitați pentru lichidarea focarelor…

- Pompierii galațeni acționeaza pentru stingerea a 3 incendii de vegetație in trei zone diferite, una, la periferia municipiului Galati si alte doua, in județ, in localitațile Hanu Conachi si Negrilesti. Potrivit ISU Galați, cel mai intins incendiu, cu mari degajari de fum, se manifesta pe o suprafața…

- Pompierii militari au intervenit in ultimele zile pentru localizarea si stingerea mai multor incendii in aer liber izbucnite in judetul Galati, fiind afectata o suprafata totala de peste 25 hectare de padure si vegetatie uscata, se arata intr-o informare transmisa joi de Inspectoratul pentru Situatii…

- Peste 50 de incendii de padure au fost inregistrate in Grecia in ultimele zile, potrivit Serviciului de Pompieri de la Atena. Pentru stingerea flacarilor, au fost mobilizati in jur de 475 de pompieri, 220 de autospeciale si cateva avioane cisterna.

- Pompierii greci se luptau vineri, pentru a treia zi consecutiv, sa stinga un incendiu de padure in apropiere de Corint, in sud-vestul Greciei, care, fara sa fi facut victime, a ramas activ dupa ce a provocat evacuarea mai multor localitati si tabere de vara, relateaza AFP. ‘Mai multe focare sunt inca…

- Arde Siberia! Rusia ”insamanteaza norii”, pentru a stinge incendiile devastatoare din nordul țarii Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ”insamantarii norilor” pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie,…

- Pompierii argeșeni au intervenit in aceasta dimineața la doua incendii in care flacarile s-au manifestat violent la doua locuințe. In ambele situații de urgența cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost o lumanare lasata aprinsa, nesupravegheata. Primul incendiu puternic a cuprins o locuința construita…

- Un barbat in virsta de 40 de ani este cautat de pompieri, politisti, jandarmi si salvamontisti intr-o padure din zona localitatii Busmei, comuna Farcasa. Actiunea de cautare a inceput luni, 15 iunie, dupa ce fortele de ordine au fost alertate ca barbatul, care lucra la o stina, s-ar fi ratacit. “Pompierii…