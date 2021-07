Pompierii din Prahova, în alertă! Au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la un vagon încărcat cu benzină Pompierii prahoveni au fost in alerta, joi dimineața, și au intervenit cu autospeciale cu apa și spuma pentru a stinge cat mai rapid un incendiu ce a izbucnit la unul dintre cele 22 de vagoane cisterna ale unui tren ce transporta combustibil – atat benzina, cat și motorina. Intervenția a fost una contracronometru, pentru a […] The post Pompierii din Prahova, in alerta! Au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la un vagon incarcat cu benzina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate din 22 de vagoane. Traficul feroviar este blocat Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate din 22 de vagoane.…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 04:34, intre Bușteni și Azuga, dupa ce un vagon cisterna al unei garnituri formate din 22 de vagoane a luat foc. In urma evenimentului, traficul feroviar intre cele doua localitați a fost blocat. Pompierii au intervenit de urgența…

- In aceasta dimineața, pompierii au avut de lucru sa stinga un incendiu extrem de periculos la o garnitura de tren care transporta combustibil. A luat foc un vagon cisterna, incarcat cu 56 tone de benzina. Trenul era compus din 18 vagoane cu motorina și 4 cu benzina, iar garnitura se indrepta catre localitatea…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina in județul Prahova. Acesta facea parte dintr-o garnitura formata dintr-un total de 22 de vagoane. Din cauza incendiului, traficul feroviar intre localitațile Busteni si Azuga a fost oprit, dupa cum informeaza…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.

- Pompierii din Prahova intervin miercuri dimineata cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta cu flacara deschisa la un vagon (cisterna transport benzina) la iesirea din Busteni catre Azuga.

- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza...

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la un autoturism aflat in municipiul Blaj. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj a acționat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism in municipiul Blaj. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma.…