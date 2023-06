Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 9 iunie, pana in dimineața zilei de luni, 12 iunie, in zona de competența a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Horea" al județului Mureș a fost inregistrat un numar de 220 situații de urgența, dupa cum urmeaza: doua incendii, doua accidente rutiere, o intervenție in urma fenomenelor…

- Pompierii de la ISU Dambovița pe locul 1 la proba „descarcerare din autovehicule”, este vorba despre echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovita „Carpathian Bears Dambovita Extrication Team” a participat, in perioada 9-11 iunie, la Competiția…

- "Cupa ASPR" 2023 la minifotbal, competiție organizata de Asociația Sportiva a Pompierilor din Romania, a ajuns la final. Dupa trei zile de fotbal de calitate, evenimentul sportiv organizat in acest an la Botoșani s-a incheiat cu succesul echipei Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea"…

- Echipa de minifotbal a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a participat, in perioada 24-25 mai, la Campionatul de minifotbal din cadrul Cupei Asociației Sportive a Pompierilor din Romania, organizata in incinta Pro Arena Brașov. "Competiția a fost stransa, dar…

- Inscrierile pentru județele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu au inceput, miercuri, la ora zece, iar bugetul alocat acestei regiuni, de 245 de milioane de lei, a fost rezervat in 3 minute. Un record pana acum pentru acest program. „Astazi, 24 mai 2023, ora 10.00, a demarat sesiunea de…

- Toate județele din regiunea Centru (Covasna, Mureș, Brașov, Harghita, Sibiu și Alba) au o rata a mortalitații infantile, pentru anul 2021, mai mare decat media pe țara – 5,2 la mie, potrivit datelor definitive oferite de Institutul National de Statistica-INS. In interiorul regiunii sunt cateva disparitați…

- In urma acțiunilor desfașurate in perioada 3-9 aprilie, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au efectuat 29 de controale de prevenire a incendiilor, 15 acțiuni de educare și informare preventiva, iar pentru neregulile identificate in teren au fost aplicate…

- Din data de 7 aprilie, pana in dimineața zilei de luni, 10 aprilie, in zona de competența a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș a fost inregistrat un numar de 186 de situații de urgența. Potrivit informațiilor furnizate de catre sg. maj. Valeria-Georgiana Oltean, purtator…