Pompierii din Grecia continuă lupta împotriva marelui incendiu forestier din nord-vestul Atenei Pompierii au continuat miercuri, pentru a treia zi consecutiv, lupta impotriva marelui incendiu forestier, scapat de sub control, dintr-o zona muntoasa situata la nord-vest de Atena unde au ars aproximativ 8.000 de hectare de padure, relateaza EFE. Potrivit surselor corpului de pompieri, situatia se prezenta miercuri ceva mai bine, dar flacarile inca nu erau controlate, scrie Agerpres.ro. In prezent nu mai exista un front mare, ci mai multe focare mici dispersate in aceasta zona muntoasa cu acces dificil din cauza densitatii vegetatiei si lipsei drumurilor care ingreuneaza accesul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

