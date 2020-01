Stiri pe aceeasi tema

- ANINA – Aseara, in jurul orei 22.45, pompierii militari oravițeni au avut de lucru cu focul la mansarda unui bloc de locuințe din Anina, unde a izbucnit un incendiu la tabloul electric al unui apartament. „In sprijinul pompierilor militari a sosit și o autospeciala de stingere, cu pompieri voluntari…

- UPDATE:La interventie au mai participat un echipaj de prim ajutor EPA SMURD de la Garda de Interventie Borsa, precum si membri ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din oras, cu o autocisterna. In incendiu au ars circa 170 metri patrati acoperis anexa si casa. Flacarile au afectat si acoperisul…

- Un incendiu a afectat, duminica dimineața, o anexa gospodareasca din localitatea Șieu. Pompierii voluntari din localitate impreuna cu cei ai ISU Bistrița-Nasaud au reușit localizarea acestuia, fiind astfel impiedicata extinderea la vecinatați. Un grajd al unei gospodarii din localitatea Șieu a fost…

- Pompierii militari au fost alertați în cursul nopții trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins o încapere a unei case particulare, din Câmpia Turzii, în jurul orei 0.40. Familia a simțit la timp mirosul de fum și s-au autoevacuat, nefiind persoane ranite ca urmare…

- Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare au fost sesizați, in noaptea dinspre 11 spre 12 Decembrie, cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casa de locuit din localitatea Rosiori. La fata locului s-au deplasat 12 pompieri militari din cadrul Detașamentului…

- Un incendiu devastator, provocat de intentia unui barbat de a aprinde focul in soba cu benzina, a distrus in intregime o casa din lemn situata in localitatea Fata Abrudului, ieri, 10 decembrie 2019, dupa lasarea noptii. Cauza probabila a incendiului este focul deschis in spatii inchise, o persoana care…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 23:30, la o locuința particulara situata pe strada Campului din Gherla. La fața locului au intervenit in scurt timp pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, dar și pompieri din…

- Un incendiu a izbucnit, azi-noapte, in jurul orei 00:10, in localitatea Aluniș. Din fericire, nu s-au inregistrat victime in urma evenimentului. Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins bucataria unei case particulare…