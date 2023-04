Pompierii din Dej, chemați să intervină în Florești. Zeci de gospodării, INUNDATE – FOTO O avarie la o conducta de apa din comuna Florești a afectat zeci de gospodarii, de pe mai multe strazi, care au fost inundate. Alarma s-a dat in jurul orei 04:15, atunci cand s-a produs avaria la magistrala de apa. Acest fapt a dus la inundarea mai multor strazi. La fața locului au intervenit de urgența pompierii de la cele doua Detașamente din Cluj-Napoca. ”Intervenim cu patru autospeciale și șapte motopompe, trei dintre acestea fiind aduse de la Detașamentele din Turda, Dej și Huedin. Intre timp, Compania de Apa a reglat avaria, iar colegii lucreaza in continuare pentru evacuarea apei. La o… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

