- Astazi, salvatorii Inspectoratului general pentru Situații de Urgența (IGSU) au intervenit in ajutorul unei persoane care a cazut de la inalțime. Cazul a fost inregistrat pe strada Alecu Russo 22 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:49, transmite Noi.md. Potrivit…

- Un autobuz pentru transport calatori a fost cuprins de un incendiu. Mașina se afla in Zalau. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. In intervalul 7 – 9 iulie, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor,…

- Astazi 14 iunie, zeci de salvatori și pompieri din municipiul Chișinau, dar și din subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența s-au mobilizat pentru a dona singe oamenilor aflați in dificultate de sanatate. Astfel, angajații IGSU s-au prezentat la Centrele Naționale…

- In dimineața zilei de 17 mai, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au fost alertați conform numarului sporit de intervenție in urma unui incendiu, care s-a produs in incinta Liceului "Ion Luca Caragiale" de pe strada Miron Costin, 19/7, din municipiul Chișinau. Apelul…

- Un barbat in varsta de 81 de ani din Capitala a decedat luni dimineața in urma unui incendiu, a declarat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Menționam ca incendiul a izbucnit intr-un apartament de pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocana al Capitalei. Apelul la Serviciul Unic de Urgența…

- Trei persoane au avut de suferit in urma incalcarii regulilor antiincendiare, anunța responsabilii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Astfel, potrivit unui comunicat de presa emis de autoritați, intr-o gospodarie din localitatea Ocnița, raionul Ocnița, s-a produs o explozie…

- Un apartament din centrul Chișinaului a fost cuprins de flacari. Totul s-a produs in seara zilei de joi, 27 aprilie, pe strada pietrarilor 8. Din nefericire, au fost depistate 3 cadavre carbonizate. Apelul a parvenit la Serviciul Unic de Urgența112 la 21:13, localizat 21:54. Focul a fost lichidat in…

- Nerespectarea regulilor de securitate are consecințe grave. Doua persoane, una din raionul Criuleni și alta din Anenii Noi, au fost transportate la spital cu arsuri, dupa ce locuințele le-au fost cuprinse de flacari. Potrivit IGSU, un barbat in varsta de 33 de ani a suferit diverse arsuri pe suprafața…