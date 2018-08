Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, la o groapa de gunoi din municipiul Tulcea, focul manifestandu-se pe o suprafața de 100 de metri patrați, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Tulcea, Florentin Danciu, a spus ca incendiul la groapa de gunoi se manifesta pe o suprafața…

- Pompierii din Argeș sunt in alerta in aceasta seara, dupa ce a fost facut un apel care anunta ca 20 de turiști au ramas blocați pe Valea Cernatului, in Nucșoara, județul Argeș, dupa ce drumul de acces s-a rupt din cauza aluviunilor. Potrivit reprezentanților ISU Argeș, trei autospeciale intervin pentru…

- Pompierii din Argeș intervin, duminica seara, pentru a recupera 20 de turiști care au ramas blocați pe Valea Cernatului, in Nucșoara, județul Argeș, dupa ce drumul de acces s-a rupt din cauza aluviunilor, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Argeș, trei autospeciale intervin pentru…

- Pompierii prahoveni intervin, marti seara, in mai multe localitati ale judetului pentru evacuarea apei din case si gospodarii care au fost inundate in urma unei ploi torentiale, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au intervenit la 26 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, iar la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj de urgența cu barca pneumatica și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri…

- Cinci turiști au ramas izolați pe malul interior al raului Doamnei, in zona Valea Rea din Argeș, dupa ce apa s-a umflat din cauza ploilor abundente și nu mai pot ajunge la drumul forestier, scrie Mediafax.Citeste si: Ludovic Orban: 'Nu imi reprosez ca motiunea de cenzura a cazut. UDMR a fost…

- Precipitatiile abundente creeaza din nou probleme in judetul Buzau. Un segment din drumul national DN2C a fost inundat, fara sa afecteze insa traficul. Pompierii de la ISU Buzau dar si cei de la serviciile voluntare din comune au fost solicitati pentru scoaterea apei din gospodarii.

- Doua locuinte din localitatile Vorona si Drislea din Botosani au fost inundate, joi, in urma unor precipitatii abundente care au afectat judetul, a declarat pentru AGERPRES prefectul Dan Slincu. Potrivit acestuia, apa a intrat in case dupa ce rigolele de pe marginea drumurilor s-au umplut…