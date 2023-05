Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, in data de 11 mai, o vizita oficiala in Canada, in cadrul careia se va intalni cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, și va avea mai multe intrevederi bilaterale cu oficiali canadieni de nivel inalt.

- ALERTA pe raul Mureș: O barca cu 12 oameni, printre care si copii s-a rasturnat in apa, in Timiș. Patru persoane DISPARUTE ALERTA pe raul Mureș: O barca cu 12 oameni, printre care si copii s-a rasturnat in apa, in Timiș. Patru persoane DISPARUTE In cursul serii de duminica, 30 aprilie, o barca in care…

- Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa, care are inca nevoie de aprobarea unei instante de faliment, “va rezolva in mod echitabil si eficient toate cererile de despagubire care decurg din litigiile privind talcul cosmetic”. Daca va fi aprobata de instanta si de o majoritate…

- Politistii din Bacau au publicat, marti dimineata, fotografia si semnalmentele unui baiat de 11 ani plecat de acasa in urma cu doua zile. A fost cerut sprijinul populatiei. Cei care il vad pe copil sunt rugați sa sune la 112, la dispeceratul Inspectoratului Judetean Bacau sau la Politia Moinesti.Baiatul…

- Șase persoane din doua familii, una de origine romana cu pașapoarte canadiene, cealalta din India, au fost gasite moarte intr-o zona mlaștinoasa de langa granița Canada-SUA, dupa ce au incercat sa treaca ilegal in Statele Unite, a anunțat vineri poliția canadiana, scrie usnews.com. Cele doua familii…

- Trudeau spune ca un beneficiu secundar al interdicției de folosire a Tik Tok il reprezinta faptul ca toți copiii sai nu il pot folosi. Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat vineri (24 martie) ca se bucura ca interzicerea recenta a utilizarii aplicației de socializare TikTok, deținuta de…

- S-a dat alerta la miezul nopții, casa cuprinsa de flacari in Targoviște, noaptea trecuta, in jurul orei 23:55, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in municipiul Targoviște, str. Nifon. Pentru gestionarea situației de urgența au intervenit pompierii…