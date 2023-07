Pompierii dâmbovițeni în lupta cu incendiile din Grecia! Pompierii dambovițeni in sprijinul populației din Grecia. Salvatorii din județ sunt angrenați in lupta cu flacarile care cuprind vegetația din Grecia. Temperaturile ridicate și condițiile grele sunt factorii cu care lupta pompierii din cadrul ISU Dambovița in aceasta misiune. In cursul acestei dimineți,… Citeste articolul mai departe pe dbonline.ro…

Sursa articol si foto: dbonline.ro

