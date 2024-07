Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs la o casa situata in localitatea Ludești, sat Telești. Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar Detașamentul de Pompieri Targoviște intervine cu o autospeciala de stingere.…

- Alerta s-a dat la 112, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs la o anexa gospodareasca situata in comuna Dragodana, sat Burduca. Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului incendiul…

- Garda de Intervenție Voinești a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La fața locului echipajele de intervenție au constatat faptul…

- In jurul orei 16:06 am fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu produs la o anexa gospodareasca in comuna Iedera, sat Iedera de Jos. Detașamentul de Pompieri Moreni intervine cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului incendiul se manifesta…

- In jurul orei 19:52 ISU Dambovița a fost solicitat sa intervina in cazul unei persoane surprinse sub un rezervor de apa in municipiul Targoviște. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar Serviciul…

- Garda de Intervenție Fieni a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Pucioasa cu o autospeciala de stingere, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta…

- Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara, o autospeciala de hidroperforare, iar Serviciului de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. Nu au fost identificate victime. Incendiul a fost localizat, s-a acționat pentru lichidare.…

- Detașamentul de Pompieri Targoviște impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Aninoasa au intervenit pentru salvarea unui cal cazut intr-un beci de aproximativ 3 metri adancime. Incidentul a avut loc in localitatea Viforata, unde promptitudinea și coordonarea eforturilor echipajelor…