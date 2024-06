Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19 -21 iunie, in județul Neamț, s-a desfașurat a doua ediție a concursului național „Scari pe Toaca”, la care s-au inscris 135 de pompieri din IGSU și 27 inspectorate judetene pentru situatii de urgenta. La linia de start s-au prezentat 110 concurenți (dintre care 4 femei), printre care…

- Plt. adj. Plop Daniel și plt. adj. Plopeanu Ionel din cadrul Detașamentului de Pompieri Titu au participat in perioada 19-21 iunie 2024 la concursul „Scari pe Toaca” organizata in județul Neamț. Concursul a reunit 135 de pompieri și 27 de Inspectorate județene și a inclus a doua probe: – Parcurgerea…

- ■ a doua ediție a competiției naționale se va desfașura pe Ceahlau, in perioada 19-21 iunie ■ la start s-au inscris 135 de pompieri de la inspectorate ISU din țara și IGSU ■ Și in acest an pompierii din țara vor transforma muntele Ceahlau intr-o baza de pregatire. 135 de cadre din IGSU și 27 […] Articolul…

- Pompierii dambovițeni au intervenit la 259 de evenimente in ultima saptamana The post Pompierii dambovițeni au intervenit la 259 de evenimente in ultima saptamana first appeared on Partener TV .

- Pompierii dambovițeni vor fi la datorie in aceste zile, astfel incat cetațenii sa se poata bucura in siguranța de minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale Ortodoxe. Zilnic, peste 130 de pompieri vor fi pregatiți sa intervina pentru acordarea asistenței medicale de urgența, stingerea incendiilor…

- Final de „Saptamana Verde” la ISU Dambovița, pe platoul Detașamentului de Pompieri Targoviște, intalnirile au continuat cu elevi ai Școlii ” Radu cel Mare” din Targoviște. Pompierii le-au explicat copiilor cum trebuie sa acționam acum pentru a proteja mediul inconjurator și a preveni consecințele…

- FOTO: Peste 300 de elevi au participat la concursul de matematica ”Pitagora” 2024, organizat de Școala ”Vasile Goldiș” Alba Iulia Peste 300 de elevi au participat sambata, 6 aprilie, la concursul interjudețean de matematica ”Pitagora”. A fost organizat de Școala Gimnaziala ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia.…

- Pompierii dambovițeni au intervenit in perioada 18 martie – 25 martie 2024, la 40 incendii (locuințe, anexe gospodarești, vegetație uscata etc.); 10 evenimente rutiere; 37 acțiuni la alte situații de urgența (deblocari de ușa, misiuni pirotehnice, asistența persoane, salvari animale, asigurare zona…