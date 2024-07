Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii dambovițeni au intervenit, duminica, 28 iulie, pentru stingerea a doua incendii de vegetație. Primul dintre ele, in jurul orei 12.28, a izbucnit pe raza comunei Vacarești. La fața locului, flacarile s-au manifestat pe o suprafața de aproximativ 3000 de metri patrați, fara risc de propagare.…

- Aproape 20 de hectare de vegetație uscata din județul Dambovița au fost mistuite de flacari week-end-ul trecut, pompierii militari acționand pentru stingerea flacarilor zeci de ore. Potrivit ISU Dambovița, pompierii au intervenit la stingerea a numai puțin de 28 de incendii de vegetație pe raza județului.…

- Tot mai multe incendii de vegetație uscata in județul Dambovița! In ultimele 24 de ore, pe raza județului nostru au fost numai puțin de 11 incendii de acest fel, potrivit ISU Dambovița, care au afectat peste 10 hectare de teren. In perioadele cu temperaturi foarte ridicate, exista riscul producerii…

- Un lan de grau a luat foc, miercuri dupa-amiaza, in satul Balteni, comuna Conțești! Flacarile puternice se manifesta pe o suprafața de aproximativ 1 hectar. La fața locului, pompierii Garzii de Intervenție Racari acționeaza cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Pana acum nu au fost inregistrate…

- Un incendiu puternic de vegetație uscata a izbucnit, joi la orele amiezii, in satul Fierbinți, comuna Șelaru. Focul a afectat o suprafața de aproximativ 20.000 de metri patrați. Pentru stingerea flacarilor, pompierii s-au luptat mai mult de 3 ore. „In jurul orei 13.55, echipaje de intervenție de la…

- In jurul orei 15:10 ISU Dambovița a fost solicitat sa intervenim la un incendiu de vegetație in localitatea Patroaia Deal. Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 2000 de metri patrați de vegetație.…

- Un incendiu de gunoi menajer a izbucnit, in prima parte a zilei de sambata, in satul Balteni, comuna Conțești. Flacarile s-au intins pe o suprafața de aproximativ 300 de metri patrați. ,,Astazi, in jurul orei 10:50 am fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu de gunoi menajer in comuna Conțești,…

- Ieri dupa-amiaza, pompierii militari și voluntari au intervenit pentru stingerea a trei incendii. In localitatea Gulioaia au ars aproximativ doua hectare de stuf și patru tone de furaje. Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Trușești și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Dangeni au…