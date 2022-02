Pompierii chemați să stingă un incendiu au făcut o descoperite cutremurătoare. O femeie a fost dusă urgent la spital O femeie a fost dusa de urgența la spital, fiind gasita ranita la gat. Aceasta a fost descoperita de catre pompierii giurgiuveni alertați despre producerea unui incendiul la o casa din localitatea Stanești. Cazul se afla in atenția polițiștilor. Pompierii din Giurgiu au fost cei care, odata ajunși, sambata dupa-amiaza, la locul unde izbucnise incendiul […] The post Pompierii chemați sa stinga un incendiu au facut o descoperite cutremuratoare. O femeie a fost dusa urgent la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

