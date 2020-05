Pompierii chemati in zona Energia din Constanta. Motivul solicitarii

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de gunoi menajer s a produs la Poarta 7. Pompierii se afla la fata locului.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de gunoi menajer produs la Poarta…

- Pompierii au fost chemati in Navodari. Motivul solicitarii a fost salvarea unui animal cal si atelaj cazut intr un bazin in camp. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata produs pe malul canalului in Mamaia Nord. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Targusor spre localitatea Gradina, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de gunoi. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la anexa unei case, produs pe strada Soarelui. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Harsova, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un container de gunoi, produs pe strada Danubiu. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Mangalia, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu izbucnit la o casa.Interventia pompierilor a avut loc pe strada Ezerului din localitate.Sursa foto…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la fire la un stalp electric, produs in zona Politiei.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…