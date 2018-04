Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, trei echipaje din cadrul ISU Prahova intervin pentru cautarea unui tanar in varsta de 17 ani care ar fi cazut in apele unui baraj pe un drum intre localitatile Valenii de Munte si Drajna. Primele informatii furnizate de cei care au sunat la 112 si care il insoteau pe baiat arata ca acesta ar fi disparut in apele barajului, fara a se cunoaste cu exactitate cum a ajuns tanarul in apa.



La fata locului au fost trimise doua echipaje de cautare cu barca, dotate cu camera de termoviziune…