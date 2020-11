Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii care au intervenit, sambata seara, pentru stingerea incendiului izbucnit la secția ATI COVID-19 a Spitalului Județean Neamț au fost trimiși in izolare, scrie siteul gandul.ro. Superiorii au constatat ca aceștia au interacționat cu bolnavii de COVID-19 fara sa poarte echipament de protecție…

- COMUNICAT DE PRESA Nr. 559 din 15 noiembrie 2020 Inca din seara zilei de 14 noiembrie, conform dispozițiilor Ministrului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, o echipa mixta, formata din specialiști in investigații criminale de la nivelul Inspectoratului General al Poliței Romane, dar și specialiști…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a convocat, duminica, o ședința operativa la sediul MAI și a transmis ca toți cei care vor fi gasiți vinovați de tragedia petrecuta la Spitalul Județean din Piatra-Neamț vor fi trași la raspundere. O echipa mixta, formata din specialiști in investigații criminale…

- Guvernul a trimis Direcțiile de Sanatate Publica și specialiștii IGSU in control la secțiile de terapie intensiva din spitalele din toata țara, pentru a verifica instalațiile și modul in care funcționeaza aparatura medicala.Decizia a fost luata in ședința de duminica de la Guvern, pe tema incediului…

- 10 persoane au decedat și mai multe au suferit rani grave in incendiul ce a avut loc sambata dupa-amiaza la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra Neamț. Printre victime se pare ca se numara și medicul de garda, ce a incercat sa salveze pacienții. Un incendiu puternic a izbucnit sambata…

- CHIȘINAU, 27 oct - Sputnik. Acoperișul unei case cu trei nivele din satul Drochia a luat foc in aceasta dupa-amiaza. Locuitorii din preajma au venit la fața locului și au transmis live incendiul pe rețelele de socializare. In imagini se vad flacarile puternice și fumul dens care a acoperit zona. …

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propune ca persoanele care au fost alese in functii publice in urma scrutinului din 27 septembrie sa poata depune juramantul si online, daca se afla in izolare sau carantina.

- Peste 40 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența cu 8 autospeciale de intervenție și 8 motopompe sunt mobilizați pentru a lichida consecințele in urma ploilor torențiale in orașul Comrat și localitațile din UTA Gagauzia. Pompierii au fost mobilizați pentru a efectua lucrari…