Pompierii californieni luptă în continuare pentru stoparea incendiului "Delta" Pompierii californieni continua lupta, sambata, pentru stoparea incendiului de vegetatie "Delta", care a provocat inchiderea unei autostrazi din nordul Californiei si a fost alimentat de vegetatia uscata din rezervatia Shasta-Trinity National Forest, transmite Reuters.



Incendiul "Delta" a distrus peste 12.545 de hectare de la izbucnirea sa, miercuri, intr-un canion impadurit pe cursul raului Sacramento, la aproximativ 402 kilometri nord de San Francisco.



Pompierii depun eforturi pentru izolarea incendiului si protejarea micilor comunitati din calea sinistrului.

