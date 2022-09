Pompierii băcăuani, aproape 60 de misiuni într-o săptămână In acest sfarșit de saptamana, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au desfașurat 58 de misiuni. O proporție semnificativa a intervențiilor este reprezentata de acordarea ajutorului medical de urgența, pompierii paramedici acționand in 33 astfel de cazuri. De asemnea, pompierii militari au intervenit pentru lichidarea […] Articolul Pompierii bacauani, aproape 60 de misiuni intr-o saptamana apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

