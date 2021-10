Pompierii avertizează: de la coșul de fum, poți rămâne iarna-n drum! Pompierii avertizeaza: de la coșul de fum, poți ramane iarna-n drum! Coșurile de fum sau cele pentru evacuarea gazelor fierbinți sunt indispensabile oricarei locuințe. Atunci cand funcționeaza corect, acestea asigura un randament ridicat al surselor de caldura. In situațiile in care este montat greșit sau nu este intreținut corespunzator, coșul de fum devine un adevarat pericol pentru locuitorii construcției, dar și pentru vecinatați. Aceasta situație este una dintre cele mai frecvente cauze ale unui incendiu in sezonul rece. O mare parte a populației, iarna de iarna se incalzește la sobe, cele… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

