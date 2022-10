Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Nestor.Acesta fiind tanar si foarte frumos, era cunoscut Marelui Mucenic Dimitrie; si alergand la locul unde se afla Sfantul Dimitrie in paza, a cazut la picioarele lui si a zis: Robul lui Dumnezeu, vreau sa ma lupt cu…

- Prin proiectul partener „Adopta, Iubește, Adora”, festivalul RiseUP – Bucharest on the Sky by MachineMan a organizat in perioada 1 și 2 octombrie 2022 un targ de adopții pentru animalele fara stapan. In cadrul evenimentului, 36 de caței și 22 de pisicuțe și-au gasit stapan, anunța Autoritatea pentru…

- Patru caței cazuți intr-un canal adanc de aproximativ trei metri au fost salvați de pompierii botoșaneni. Nimeni nu știe cum au ajuns acolo și nici de cat timp așteptau sa fie aduși la suprafața.Norocul lor a fost ca, in aceasta dimineața, un barbat care lucreaza in zona i-a auzit și a sunat dupa ajutor.La…

- Un incendiu a izbucnit marți intr-un imobil cu trei etaje din București. Pompierii au intervenit cu numeroase utilaje și au evacuat 25 de persoane. Trei dintre acestea au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un tanara aflata in primul rand la concertul lui J Balvin, de la Untold, a leșinat din cauza aglomerației.Mulțimea s-a impins, iar tanara a fost presata in gardul de protecție.Pompierii au fost chemați de oamenii de paza, iar tanara a fost dusa la punctul de prim ajutor. La concertul artistului din…

- Au trecut mai bine de 72 de ore de cand pompierii de la ISU Giurgiu au fost anunțați de izbucnirea unui incendiu intr-o localitate a județului și, in ciuda eforturilor, focul inca ardea, vineri dupa-amiaza. Din fericire, nu sunt amenințate locuințele satenilor sau alte proritaași. De trei zile, peste…

- Sebastian Șooș are 19 ani, iar din anul 2019 este voluntar in cadrul ISU Arad. Deși este voluntar pe autospecialele SMURD, ieri a plecat sa-și ajute colegii pompieri la stingerea unui incendiu, deși se afla in timpul liber, cu prietenii. Sebastian a observat un fum dens in departare și autospecialele…

- O bucata de șosea de pe un pod pe DN 15 B in comuna Poiana Teilor, județul Neamț s-a surpat, luni, fiind restricționata circulația camioanelor, a transmis ISU Neamț. Este vorba despre un pod de pe drumul național dintre Tg. Neamț și Poiana Largului, chiar la intersecția cu drumul spre manastirea Petru…