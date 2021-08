Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au continuat miercuri, pentru a treia zi consecutiv, lupta impotriva marelui incendiu forestier, scapat de sub control, dintr-o zona muntoasa situata la nord-vest de Atena unde au ars aproximativ 8.000 de hectare de padure, relateaza EFE. Potrivit surselor corpului de pompieri, situatia…

- Unele echipe de pompieri care au venit in Grecia din alte tari europene pentru a ajuta la oprirea incendiilor se intorc in tarile lor. Spre exemplu, echipa de pompieri romani a plecat duminica spre tara, conform DPA. Pompierii germani au ramas insa pentru a lupta cu flacarile in vestul Peloponezului,…

- Pompierii greci s-au luptat toata noaptea de joi spre vineri cu un violent incendiu la 30 de kilometri nord de capitala Atena, informeaza AFP. Cateva persoane au fost ranite, cinci localitati evacuate si mai multe case au ars, potrivit autoritatilor. Capitala Greciei s-a trezit din nou intr-un miros…

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație care fac ravagii în întreaga țara, forțându-i pe turiști sa fuga din calea focului cu ajutorul barcilor, realteaza BBC. Peste 120 de incendii sunt acum controlate de echipele de intervenție care se lupta de…

- Pompierii greci au evacuat sambata locuitorii din patru sate din nord-vestul Peninsulei Peloponez, in apropiere de orasul Patras, dupa ce un puternic incendiu de padure a cuprins zona, potrivit Agerpres . Grecia, o destinație preferata de romani in aceasta perioada, se confrunta cu temperaturi insuportabile…

- Un incendiu forestier a izbucnit la poalele Muntelui Penteli din Atena, Grecia, marți dimineața. Autoritațile sunt ingrijorate deoarece focul se extinde rapid din cauza vantului și ar putea afecta locuințele din zona.

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, iar mai multe avioane si elicoptere au intervenit pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA, preluata de Agerpres.