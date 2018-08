Bucuresti, 18 aug /Agerpres/ - Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov au organizat, sambata, o expozitie de tehnica in Parcul 'Alexandru Ioan Cuza' din Capitala, unde au prezentat echipamentele pe care pompierii le folosesc in fiecare zi la interventii.



Copiii, care au venit in numar mare in parc, au invatat de la paramedici cum sa acorde primul ajutor in cazul celor mai frecvente situatii de urgenta.



"Cu prilejul Zilei aniversare a ISU Bucuresti, aniversarea celor 174 de ani, am organizat activitatea de prezentare a tehnicii…