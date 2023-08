Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproximativ șase ore de lupta acerba cu flacarile, pompierii au reușit sa lichideze incendiul de la Crevedia.Autoritațile au anunțat ca incendiul a fost lichidat, iar echipele ISU iși continua operațiunile de cautare a victimelor. La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiatii…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut o declarație in urma exploziei de la Crevedia. Acesta a precizat ca a fost activat sistemul european de protecție civila și, la noapte, 4 raniți vor fi transferați in Italia și Belgia. Șeful Guvernului a fost la Celula de criza instituita la Ministerul Afacerilor…

- Bilanțul victimelor crește dramatic la Crevedia dupa cea de-a explozie de la stația GPL. Potrivit informațiilor transmise de Guvernul Romaniei, numarul victimelor a ajuns la 46. In același timp, exista și o persoana decedata, dupa ce ar fi facut infarct. Persoanele ranite, intre care opt intubate, au…

- Exista un risc in creștere de poluare pentru București, ca urmare a exploziilor urmate de incendii puternice de la Crevedia, a avertizat comisarul general al Garzii de de Mediu, Adrian Corlan, intr-o intervenție la Digi24. „Risc crescut cu pulberi in suspensie, PM10. Exista o creștere de particule in…

- Incendiul de la Crevedia se extinde: pompierii intervin in forța!Incendiul care a urmat exploziei de la Crevedia, județul Dambovița, se manifesta violent la doua cisterne și o casa. Autoritațile transmit ca pana la acest moment sunt șase victime, cu arsuri considerabile pe suprafața corpului, care au…

- Pompierii romani au reușit sa localizeze incendiul din insula Rodos. Este vorba despre echipa de pompieri care a ajuns vineri in Grecia și sambata a fost trimisa in insula Rodos in prima ei misiune.

- Incendiul de la groapa de gunoi Titu, unde este depozitat gunoiul menajer din zona de sud a județului, arde de mai bine de doua ore. In continuare sunt degajari mari de fum, iar pompierii incearca sa lichideze focarele de profunzime. In jurul ore 20:00 a fost emisa o avertizare RoAlert prin care locuitorii…

- Pompierii din Paris cauta in continuare o persoana data disparuta dupa explozia de miercuri, care a provocat un incendiu și prabușirea fațadei Școlii Americane de Design și Moda, dintr-un cartier central al capitalei franceze.