Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale de simbata dupa amiaza au produs inundații la mai multe locuințe din județul Suceava pompierii militari intervenind pentru evacuarea apei. ”In urma ploilor torențiale, pompierii militari suceveni intervin in municipiul Vatra Dornei, pentru evacuarea apei din demisolul unei locuințe…

- Ploaia de aseara a facut ravagii in Chisinau. Mai multe strazi s-au umplut cu apa, iar un bloc de pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica a fost inundat. Oamenii au ramas neputinciosi in fata puhoiului.

- Ploile torentiale de vineri seara, 19 iunie, au facut din nou probleme in judet, in conditiile in care mai multe localitati din zona Roman au fost sub cod rosu, fiind emis si un mesaj prin RO Alert in acest sens. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din curtile mai multor gospodarii din Roman,…

- Pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei au fost solicitați sa intervina astazi la pranz, in jurul orei 12.00, pentru evacuarea apei din subsolurile unor blocuri din municipiul Vatra Dornei. Sesizare a fost facuta de catre locatarii a doua blocuri ANL din oraș, care au sesizat ...

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in mai multe judete, pentru evacuarea apei din gospodarii, ca urmare a ploilor abundente, a informat, joi, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. In ultimele 24 de ore, au fost emise peste…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 8 judete pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vremea rea. In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, la nivel national au fost emise 68 atentionari si avertizari hidrometeorologice imediate care au vizat intensificari…

- Pompierii au intervenit, în cursul acestei dimineți, cu doua autospeciale pentru stins incendii au intervenit pentru a lichida flacarile care au cuprins o bucatarie de vara din localitatea Sânmarghita, comuna Mica. Barbat de 73 de ani, dus la spital cu rani grave Forțele…

- Pompierii din Galati au desfasurat doua misiuni inedite, participand duminica la salvarea unui pui de barza cazut din cuib si la salvarea unei pisici prinsa intre etajele superioare ale unui bloc din municipiu, potrivit news.ro.Duminica dimineata, pompierii galateni s-au deplasat in localitatea…